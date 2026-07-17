Roberta Di Padua festeggia 44 anni in Costiera Amalfitana | dopo gli attacchi degli hater si gode la sua rivincita più bella

Il 13 luglio, una donna ha compiuto 44 anni in Costiera Amalfitana, circondata dai familiari. Era presente il compagno e il figlio. La celebrazione avviene dopo che ha subito commenti negativi online. La festa si è svolta in una delle zone più note del territorio italiano. La donna ha pubblicato fotografie dell’evento sui social, condividendo il momento con i follower.

Il 13 luglio Roberta Di Padua ha spento 44 candeline in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia: la Costiera Amalfitana. Al suo fianco c’erano le persone che oggi rappresentano il centro della sua vita, il compagno Alessandro Vicinanza e il figlio Alex. Una fuga tra mare cristallino, giri in barca e cene vista tramonto che racconta molto più di un semplice compleanno: è l’immagine di una serenità ritrovata dopo settimane segnate dalle polemiche. Sui social, l’ex dama di Uomini e Donne ha condiviso alcuni momenti della vacanza, mostrando sorrisi, brindisi e panorami mozzafiato, degli scatti che restituiscono l’idea di una donna che ha scelto di mettere al primo posto gli affetti più autentici, lasciandosi alle spalle il rumore dei giudizi che hanno contraddistinto l’ultimo periodo della sua vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Uomini e Donne, Roberta Di Padua compie 44 anni: festa in Costiera

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