Rob tra talento e rischio È la scommessa di Priftis

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pallacanestro Reggiana ha ingaggiato Rob Edwards, nuova guardia tiratrice, in un’operazione considerata una scommessa. Se questa scelta si rivelerà vincente, potrebbe portare risultati significativi alla squadra. La decisione di investire sul giocatore rappresenta un rischio calcolato, con la possibilità di ottenere importanti dividendi in futuro. La trattativa si inserisce in un’operazione complessiva volta a rafforzare il roster e a puntare su un talento che combina capacità e potenziale.

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Una scommessa in piena regola ma che – se sarà vinta – potrebbe pagare dividendi importanti. È un po’ questo il primo ritratto che emerge analizzando l’operazione che ha portato all’ingaggio di Rob Edwards, la nuova guardia tiratrice della Pallacanestro Reggiana. Classe ’97 nativo di Detroit, è un giocatore con buonissime potenzialità offensive unite a una fisicità nettamente sopra la media per il ruolo (196 cm per 95kg) e per il contesto in cui potrà sfruttare queste doti. Il gm Sambugaro e il club manager Tronconi, l’inseparabile braccio destro con lui già ai tempi di Pistoia, sperano di poter ripetere un’operazione simile a quelle fatte assieme in Toscana, quando diversi giocatori ‘borderline’ (da Varnado a Moore) si sono rivelati buonissime scelte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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