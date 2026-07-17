I volontari di ResQ hanno avviato una campagna di raccolta fondi per acquistare una nuova nave di soccorso nel Mediterraneo. La precedente imbarcazione è stata distrutta a gennaio a causa del ciclone Harry. La richiesta mira a finanziare l’acquisto di una barca più moderna e sicura per le operazioni di salvataggio in mare. La raccolta si concentra nella zona di Limbiate.

I volontari di ResQ lanciano una raccolta fondi per acquistare una nuova barca per i salvataggi nel Mediterraneo, dopo che la precedente è stata distrutta dal ciclone Harry a gennaio. Anche a Limbiate, dove vive il vicepresidente di ResQ Corrado Mandreoli insieme ad altri volontari di quello che si definisce “l’equipaggio di terra“, è partita la campagna “ Insieme, torniamo in mare “, che ha l’obiettivo di rimettere velocemente a disposizione un nuovo mezzo per l’attività di soccorso. "Siamo pronti a tornare nel Mediterraneo per salvare altre vite, abbiamo individuato un’imbarcazione usata da acquistare e attrezzare adeguatamente", spiega Mandreoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ResQ, una nuova nave da soccorso. Da Limbiate parte la raccolta fondi

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