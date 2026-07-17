Il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare la sfida e ha affermato di avere un piano per cambiare il corso del partito. La sua nomina è stata annunciata di recente, e Burnham ha promesso di mettere fine a 40 anni di politiche neoliberiste. Non sono stati forniti dettagli specifici sul piano o sulle misure che intende adottare.

Il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nomiato alla guida del partito si è detto «pronto» per il compito che gli viene affidato e ha rivendicato di «avere un piano» per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il secondo obiettivo sarà «costruire una nuova politica», osservando che molti cittadini sono esasperati dalla politica e finiscono per «disinteressarsene». «Non siamo stati abbastanza bravi», ha ammesso, aggiungendo che gli elettori del collegio di Makerfield hanno concesso al Labour «un’ultima possibilità» per cambiare. «Dobbiamo coglierla insieme», ha detto. Secondo Burnham, il partito dovrà concentrarsi sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sulla contrapposizione politica, affrontando le grandi questioni trascurate negli ultimi anni, tra cui l’assistenza sociale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Regno Unito, la promessa di Burnham: "Finiscono 40 anni di neoliberismo"

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