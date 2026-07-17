Amaala, la destinazione sviluppata in Arabia Saudita, si presenta come un luogo che combina benessere, natura, sport e lifestyle, offrendo un’esperienza che integra questi elementi in un’unica area. La responsabile marketing di Red Sea Global ha affermato che il concetto di lusso si è evoluto, ora comprendendo salute e appartenenza a una comunità di persone con interessi simili. Amaala viene definita sia come una destinazione che come uno stile di vita.

Cos'è Amaala «Amaala non è solo benessere, natura, sport, vita all'aria aperta, yachting, lifestyle, longevità, è tutto questo insieme. Amaala è una destinazione e uno stile di vita. Non un semplice resort, né un singolo trattamento. È una meta affacciata sul mare che comprende nove splendidi resort, ognuno dei quali è pensato per offrire un'esperienza unica. Le strutture dispongono anche di una componente residenziale, poiché il benessere non è solo la tendenza del momento, ma un obiettivo da perseguire. Da sempre, e oggi più che mai, ognuno è mosso dal desiderio di migliorare la salute, attraverso rituali di bellezza, spa, programmi di longevità e trattamenti», afferma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Reema Al Moktar, CMO di Red Sea Global che ha sviluppato Amaala, la destinazione d'eccellenza per il benessere in Arabia Saudita: «Il concetto di lusso oggi è cambiato, per molti è salute, contatto con la natura e appartenenza a una comunità di persone dal pensiero affine»

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