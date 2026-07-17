La regione Calabria ha avviato un Reddito di Merito dedicato agli studenti più meritevoli, senza attendere le decisioni nazionali. Il programma mira a riconoscere le eccellenze scolastiche e prevede requisiti specifici per l’accesso. La misura si inserisce in un contesto di incentivi per il rendimento scolastico, con un focus particolare sulle performances accademiche. La proposta del governo centrale riguarda invece un Reddito di merito per gli studenti che dimostrano impegno negli studi, ma ancora non è stato ufficializzato.

Mentre a livello nazionale si propone un Reddito di merito per gli studenti e le studentesse che dimostrano il proprio impegno negli studi, la regione Calabria non perde tempo e introduce il proprio Reddito di merito per le eccellenze. L’intervento, che vale da 500 a 1000 euro al mese, prevede requisiti di merito e non altri tipi di requisiti come quelli relativi a un Isee basso. È quindi accessibile a una platea ampia e premia il merito puro. Che cos’è il Reddito di merito Come spiegato dall’Università della Calabria sul proprio sito, il Reddito di merito è un incentivo all’eccellenza per studenti meritevoli. Si tratta di un’iniziativa... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reddito di Merito, come funziona quello lanciato in Calabria dal presidente Occhiuto e quali sono i requisiti

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