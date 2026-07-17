Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 17 luglio

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Celik a titolo gratuito, con un comunicato che ne conferma i dettagli. La società ha ringraziato Muharemovic per il contributo fornito e sta cercando di acquisire Lucumì per rinforzare il reparto difensivo, ma si trova a concorrere con club della Premier League.

Celik Juve, ora è ufficiale: rinforzo a zero per i bianconeri! Il comunicato e tutti i dettagli dell’affare La Juventus ringrazia Muharemovic e tenta l’assalto a Lucumì per la difesa: occhio alla concorrenza della Premier League. Le ultime Niente Juventus per Schlager! L’ex obiettivo bianconero per il centrocampo andrà al Nottingham Forest: i dettagli Licina, dalla finale persa all’Europeo con la Germania Under 19 al ritorno alla Continassa: così il gioiellino della Juve proverà a convincere Spalletti Konate Juventus Next Gen, ora è ufficiale! Secondo colpo per l’attacco di Brambilla, il comunicato e tutti i dettagli Mazzetta: «Guerrero la persona giusta, la stagione non finisce l’8 agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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