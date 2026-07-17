Raduno della Roma Gasperini chiama anche i piccoli

Il raduno della Roma a Trigoria è iniziato da tre giorni e vede la presenza di Gian Piero Gasperini. Durante l’allenamento, il tecnico ha coinvolto anche i giocatori considerati meno esperti. Sul fronte mercato, si parla di alcuni nomi, tra cui D’Amico.

E’ iniziato da tre giorni il raduno della Roma a Trigoria sotto gli occhi di Gian Piero di Gasperini. In vista di qualche nome dal mercato ( D’Amico è al lavoro e a al Fulvio Bernardini è sbarcato anche Ryan Friedkin per seguire la situazione da vicino) e nell’attesa di riabbracciare tutti i nazionali che sono partiti alla volta della Coppa del Mondo, il tecnico di Grugliasco inizia a lavorare con quel che ha a disposizione. Per l’occasione, ha convocato anche qualche giocatore dell’ Under 20 per unirlo al gruppo dei “grandi”. Ecco chi sono. Gli under 20 convocati da Gasperini. Il primo nome sulla lista dei giovani dei giovani chiamati da Gasperini è quello di Emanuele Lulli, finito nei radar dell’ Avellino, ma Gasp lo vuole esaminare prima di lasciarlo partire a cuor leggero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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