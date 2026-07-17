quella prova generale di una svolta autoritaria

Tra il 2001 e il 2026, si sono verificati episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine durante manifestazioni legate a eventi come il G8. Questi episodi sono stati interpretati come parte di una strategia mirata a chiudere un periodo di maggior apertura nella gestione del dissenso. La sequenza temporale evidenzia un’evoluzione nel rapporto tra autorità e manifestanti, con un incremento delle azioni di repressione e controllo.

2001-2026. 25 anni dopo il G8 Nulla di casuale nelle violenze delle polizie, ma la chiusura voluta e programmata di un ciclo di aperture nella gestione del dissenso. Il sangue in piazza servì a cambiare rotta rispetto al decennio della smilitarizzazione Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Lo Stato di diritto non è un feticcio, non basta ad assicurare dignità e uguaglianza e non garantisce agibilità all’opposizione radicale. Ma è, ad oggi, il tentativo più avanzato per imbrigliare l’autoritarismo e dare cittadinanza al conflitto sociale attraverso un sistema di regole e limiti imposti alle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Sbilanciamento a destra. Meloni fa la prova generale? Per Lega e Fi, quello della presidente è stato un scomposto fallo di reazione (Un po’ come, nel calcio, un fallo di frustrazione per la bocciatura alla Camera) Andrea Colombo ilmanifesto.it/sbilanciame x.com