Prova articolo RDD

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Un incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio nel centro della città. Le fiamme sono state segnalate poco prima delle 9 da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono ancora informazioni sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. La strada vicino all’edificio è stata chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.
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