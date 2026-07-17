Prova articolo RDD

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Da robadadonne.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio nel centro della città. Le fiamme sono state segnalate poco prima delle 9 da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono ancora informazioni sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. La strada vicino all’edificio è stata chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.

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