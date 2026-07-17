Proteste e striscioni a Venezia contestato l’ambasciatore Usa Fertitta

Notizia in breve

L’ambasciatore degli Stati Uniti è arrivato a Venezia con il suo megayacht, scatenando proteste e striscioni. In Parlamento sono stati sollevati dubbi sui costi della scorta pagati dall’Italia. Alcuni esponenti hanno definito la situazione “servilismo”. La visita ha suscitato reazioni tra i manifestanti e nelle istituzioni, mentre non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni dell’ambasciatore o sui costi specifici sostenuti.