Proteste e striscioni a Venezia contestato l’ambasciatore Usa Fertitta
L’ambasciatore degli Stati Uniti è arrivato a Venezia con il suo megayacht, scatenando proteste e striscioni. In Parlamento sono stati sollevati dubbi sui costi della scorta pagati dall’Italia. Alcuni esponenti hanno definito la situazione “servilismo”. La visita ha suscitato reazioni tra i manifestanti e nelle istituzioni, mentre non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni dell’ambasciatore o sui costi specifici sostenuti.
È approdato oggi in Laguna con il suo megayacht. Polemica in Parlamento per i costi della scorta a carico dell’Italia. Avs: “Questo è servilismo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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