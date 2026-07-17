Pronostici Francia-Inghilterra | quasi ammoniti plus

Nella partita per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, i giocatori hanno ricevuto numerosi cartellini gialli, con alcuni rischi di ammonizione. La sfida si presenta come un’occasione per conquistare il podio, ma anche come un match teso sotto il profilo disciplinare. Entrambe le squadre vogliono chiudere il torneo con una vittoria, anche se si tratta di una finalina. La partita si gioca con intensità, con diversi giocatori a rischio sanzione.

Pronostici Francia-Inghilterra: la finalina per il terzo posto alla fine la vogliono vincere tutti. Ecco le nostre scelte Alla fine è sempre una finalina. Ma alla fine la vogliono sempre vincere tutti. Ecco perché Francia-Inghilterra, in ogni caso, dovrebbe regalare un bel po’ di emozioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E anche ammoniti plus, crediamo noi. Ci sono degli uomini – anche per via del turnover minimo che ci potrebbe essere – che possono serenamente finire sul taccuino del direttore di gara per diversi motivi. Temperamento, posizione in campo, voglia appunto di portare a casa un’ultima gioia dopo la delusione delle semifinali. Quindi, andiamo adesso a vedere insieme chi, da questo match, potrebbe regalarci delle soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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