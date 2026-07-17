Pronostici Francia-Inghilterra | marcatore e tiri in porta

La partita tra Francia e Inghilterra si svolge nella finale di consolazione. Sono previsti pronostici su eventuali marcatori e tiri in porta, anche se le emozioni potrebbero essere influenzate dalla delusione per la sconfitta precedente. La partita si svolge senza implicazioni per la classifica ufficiale e si concentra su aspetti come le possibilità di segnare e la quantità di tentativi di tiro verso la porta avversaria.

Pronostici Francia-Inghilterra, nella finalina delusione e tristezza saranno senza dubbio i sentimenti principali. Le emozioni, tuttavia, non dovrebbero mancare. L’Hard Rock Stadium di Miami Gardens si appresta a ospitare quella che, fino a qualche giorno fa, in tanti consideravano la finale del Mondiale 2026. Invece, la solidità geometrica della Spagna e l’inesauribile fame di vittorie dell’Argentina hanno costretto Francia e Inghilterra ad accontentarsi della finale per il terzo e quarto posto. Un appuntamento che rappresenta l’atto di chiusura di un lungo cammino vissuto da protagoniste. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli uomini di Didier... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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