Processo Portanova i giudici d’appello | Nessun consenso la vittima ridotta a un oggetto Le tesi difensive integrano vittimizzazione secondaria

Notizia in breve

In tribunale, i giudici d’appello hanno dichiarato che la vittima non aveva dato consenso e che è stata ridotta a un oggetto durante l'aggressione. Hanno aggiunto che le tesi difensive hanno aumentato la vittimizzazione secondaria. La ragazza, che ha ripetutamente detto no, ha smesso di reagire per un meccanismo di sopravvivenza di fronte a quattro uomini che la stavano aggredendo.