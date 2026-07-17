Processo Portanova i giudici d’appello | Nessun consenso la vittima ridotta a un oggetto Le tesi difensive integrano vittimizzazione secondaria
In tribunale, i giudici d’appello hanno dichiarato che la vittima non aveva dato consenso e che è stata ridotta a un oggetto durante l'aggressione. Hanno aggiunto che le tesi difensive hanno aumentato la vittimizzazione secondaria. La ragazza, che ha ripetutamente detto no, ha smesso di reagire per un meccanismo di sopravvivenza di fronte a quattro uomini che la stavano aggredendo.
Una ragazza trattata come un oggetto, ignorata mentre diceva di no, fino a smettere di reagire per un istintivo meccanismo di sopravvivenza davanti all’aggressione di quattro uomini. “Nessuno mi ha presa in considerazione, nessuno mi ha chiamato con il mio nome”, ha raccontato nel processo, descrivendo quella sensazione di totale spersonalizzazione. Eppure, nel tentativo di escludere la violenza, la difesa ha sostenuto che quei rapporti fossero consensuali, richiamando anche alcuni comportamenti tenuti dalla giovane prima dell’aggressione. Una linea che la Corte d’Appello boccia senza esitazioni: quelle argomentazioni difensive, si legge nelle motivazioni depositate il 17 aprile 2026, “integrano forme di vittimizzazione secondaria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Paci contesta le tesi difensive e si rivolge ai giudici: "Potete emettere una sentenza al di là di ogni ragionevole dubbio"L’udienza finale del processo per l’omicidio di una donna si svolge dopo nove mesi di istruttoria.
L'appello della sorella di Davide Calabria : "Nessun oggetto vale una vita"Tra i testimoni dell’incendio al resort Viva Dominicus Beach di Bayahibe c’è anche Sara Calabria, sorella del calciatore e dipendente della struttura.
Si parla di: Presunto stupro di gruppo, Portanova fa ricorso in Cassazione. Deposito entro luglio; Presunto stupro di gruppo Portanova fa ricorso in Cassazione Deposito entro luglio.