primo ok alla legge elettorale rebus vannacci

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, nota come «segretellum». La legge prevede un premio di maggioranza assegnato alla lista o coalizione che supera il 42% dei voti e l’obbligo di indicare il candidato premier. La votazione si è conclusa con un via libera, mentre resta ancora aperto il rebus legato alla posizione del generale Vannacci. La legge entrerà in vigore dopo il passaggio al Senato.

Alla fine il «segretellum» è stato approvato: ieri la Camera ha dato il sospirato via libera alla nuova legge elettorale, i cui cardini sono il premio di maggioranza che spetta alla lista o alla coalizione che raggiunge la soglia del 42% dei voti, e l’indicazione del candidato premier. L’Aula di Montecitorio ha approvato il testo, a scrutinio segreto, con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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