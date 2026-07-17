primo contratto da professionista per la giovane seconda punta federico croci

Classe 2010, è cresciuto nel settore giovanile della società viola e resterà legato al club al viola fino al 30 giugno 2029 FIRENZE – Primo contratto da professionista per un giovane della ‘cantera’ della Fiorentina, Federico Croci, classe 2010. Il giocatore, una seconda punta di piede destro, come comunica la società viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club viola fino al 30 giugno 2029. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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