Il 17 luglio, una preghiera del mattino è stata dedicata al Sacro Cuore di Gesù, chiedendo l’umiltà e la carità divina. La richiesta si concentrava sull’accensione del fuoco spirituale e sul percorso del perdono. La preghiera si rivolgeva come una supplica per dedicare la giornata alla devozione e alla crescita spirituale, con un invito a consacrarsi al Cuore di Cristo.

Una dolce supplica al Cuore di Cristo per chiedere il dono dell’umiltà e accendere nelle nostre anime il fuoco della divina carità, per imparare a camminare sulla via del perdono. Cuore di Gesù, portaci e guidaci verso le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. O Gesù, dolce e umile di cuore, Tu, il cui cuore arde d’amore per noi, veniamo a Te con fiducia e abbandono. Infiamma la nostra anima con la Tua divina carità, purificala da ogni orgoglio e freddezza. Insegnaci ad amare senza misura e a perdonare senza indugio. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 17 luglio: consacriamoci al Sacro Cuore di Gesù

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