Porti ora un’unica Spa nazionale

Il governo ha deciso di trasformare i porti italiani in un’unica Spa nazionale. L’obiettivo è semplificare le procedure e migliorare l’efficienza, eliminando le complicazioni burocratiche. La riforma prevede la creazione di una gestione centralizzata per favorire investimenti e sviluppo. La decisione è stata annunciata dal viceministro competente, che ha sottolineato come questa mossa possa rendere i porti più competitivi e pronti a sfruttare le risorse disponibili.

Superare i ‘bizantinismi’ e rendere i porti italiani più efficienti, in grado di spendere le risorse e svilupparsi. Il viceministro alle infrastrutture e ai porti, Edoardo Rixi, è tornato ad Ancona e nelle Marche per spiegare il senso della riforma portuale nazionale che punta all’introduzione di una Spa, ‘ Porti d’Italia spa ’ appunto, in luogo delle Autorità portuali, o meglio delle Adsp (Autorità di sistema portuale). L’incontro con tutti gli operatori, non solo dello scalo dorico, aveva un obiettivo: convincerli della bontà della manovra, eppure osteggiata dall’opposizione in Parlamento, in vista dell’applicazione a partire dall’autunno. Nell’Adsp dell’Adriatico Centrale, oltre allo scalo leader di Ancona, ci sono altri tre scali marchigiani: Pesaro, Falconara e San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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