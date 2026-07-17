Porti ora un’unica Spa nazionale
Il governo ha deciso di trasformare i porti italiani in un’unica Spa nazionale. L’obiettivo è semplificare le procedure e migliorare l’efficienza, eliminando le complicazioni burocratiche. La riforma prevede la creazione di una gestione centralizzata per favorire investimenti e sviluppo. La decisione è stata annunciata dal viceministro competente, che ha sottolineato come questa mossa possa rendere i porti più competitivi e pronti a sfruttare le risorse disponibili.
Superare i ‘bizantinismi’ e rendere i porti italiani più efficienti, in grado di spendere le risorse e svilupparsi. Il viceministro alle infrastrutture e ai porti, Edoardo Rixi, è tornato ad Ancona e nelle Marche per spiegare il senso della riforma portuale nazionale che punta all’introduzione di una Spa, ‘ Porti d’Italia spa ’ appunto, in luogo delle Autorità portuali, o meglio delle Adsp (Autorità di sistema portuale). L’incontro con tutti gli operatori, non solo dello scalo dorico, aveva un obiettivo: convincerli della bontà della manovra, eppure osteggiata dall’opposizione in Parlamento, in vista dell’applicazione a partire dall’autunno. Nell’Adsp dell’Adriatico Centrale, oltre allo scalo leader di Ancona, ci sono altri tre scali marchigiani: Pesaro, Falconara e San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La galassia nera sfila per la remigrazione
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[ Perché a volte sembra che un’unica strada porti alla felicità e alla disperazione, e allora che fare? com’è possibile vivere? ] Da una parte quello che appare agli occhi di tutti, dall’altra c’è un universo segreto. C’è tutto quello che tralasciamo di dire, che nasco facebook
(Spoiler Principali) Preferiresti avere un mondo più piccolo con la storia principale finita, o il mondo così come lo abbiamo ora? reddit
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