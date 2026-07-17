Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino. La puntata può essere vista anche in replica, con modalità e orari disponibili sui canali ufficiali del programma. La trasmissione, condotta dalla nuova presentatrice, ha sostituito la precedente conduttrice, Barbara d’Urso. Per accedere alla replica, si può consultare il sito web o i servizi di streaming della rete.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 17 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 17 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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