Poliziotto picchiato due anni fa in un bar del Casertano in tre a giudizio

Il 10 luglio 2024, un poliziotto è stato picchiato ripetutamente da tre persone in un bar nel Casertano. Due anni prima, l’aggressione avvenne a Trentola Ducenta, e ora tre imputati sono stati chiamati a giudizio. Il poliziotto, vittima dell’attacco, ha rischiato di essere processato a sua volta, nonostante le ferite subite. La vicenda si svolge nel quadro di un procedimento legale ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Malgrado fosse stato vittima di un’aggressione ha rischiato di finire anche lui sotto processo il poliziotto che il 10 luglio 2024 venne pestato a più riprese da tre persone a Trentola Ducenta, nel Casertano. Le indagini difensive dall’avvocato Roberto Imperatore, legale dell’agente, hanno consentito di raccogliere il materiale probatorio che, consegnato alla Procura di Napoli Nord, ha consentito di scagionare dalle accuse il rappresentante delle forze dell’ordine, che i sanitari giudicarono guaribile in 40 giorni. A processo adesso andranno invece le tre persone – un 30enne e un 27enne del Casertano, e un 25enne marocchino – ritenute responsabili del reato di lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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AGGRESSIONE A MORSI: CHIUSO IL BAR DEL PORTELLO | 04/06/2026

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