Phi Beach | un’estate indimenticabile tra musica lusso e mare cristallino

Phi Beach si prepara a offrire un’estate con musica dal vivo, ambienti eleganti e un mare cristallino. La location presenta arredi di design e viste panoramiche che combinano natura e lusso. La programmazione musicale prevede artisti di rilievo internazionale, contribuendo a creare un’atmosfera multisensoriale. L’evento si svolge in una cornice che unisce paesaggi naturali e allestimenti curati nei dettagli, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa durante la stagione estiva.

. Un’esperienza multisensoriale che unisce panorami mozzafiato, arredi d’autore e una programmazione musicale di rilievo globale per l’estate imminente. In Costa Smeralda torna protagonista Phi Beach, una delle mete più iconiche del Mediterraneo, situata all’interno di un’antica fortezza del XIX secolo e affacciata sulle scogliere di Baja Sardinia. Per la stagione estate 2026, la location presenta un progetto completamente rinnovato, sia dal punto di vista strutturale che artistico, segnando un nuovo importante passo nel suo percorso evolutivo. L’obiettivo è offrire un’esperienza ancora più immersiva e sofisticata, mantenendo intatto il fascino che ha reso celebre questo luogo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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A Beach Romance Shattered By A Terrible Secret… | Safe Harbour (2007)

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