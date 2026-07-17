Perché l’estetica della blonde bombshell è ancora così popolare

Da metropolitanmagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estetica della blonde bombshell, caratterizzata da capelli biondi molto voluminosi, è stata tra le più rappresentative degli anni Novanta. Questa immagine mirava a catturare l’attenzione degli altri, creando un look molto riconoscibile e distintivo.

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È una delle estetiche più iconiche degli anni Novanta, quella della blonde bombshell: capelli biondissimi, volume al massimo e l’intenzione di attirare gli sguardi di tutti. Perché non tutti sono stati catturati dal quiet luxury e dall’estetica old money: c’è chi ancora ha come riferimento icone del biondo come Marilyn Monroe o Paris Hilton. E se questa fosse l’estate della blonde bombshell?. Nata negli anni ’30, questa estetica voleva (e vuole) descrivere una donna che incarna un ideale di bellezza formosa, femminile, sicura di sé e dotata di un forte magnetismo. Questa immagine nasce nell’immaginario cinematografico: questo look appariscente si abbinava allo stereotipo della femme fatale svampita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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