È una delle estetiche più iconiche degli anni Novanta, quella della blonde bombshell: capelli biondissimi, volume al massimo e l’intenzione di attirare gli sguardi di tutti. Perché non tutti sono stati catturati dal quiet luxury e dall’estetica old money: c’è chi ancora ha come riferimento icone del biondo come Marilyn Monroe o Paris Hilton. E se questa fosse l’estate della blonde bombshell?. Nata negli anni ’30, questa estetica voleva (e vuole) descrivere una donna che incarna un ideale di bellezza formosa, femminile, sicura di sé e dotata di un forte magnetismo. Questa immagine nasce nell’immaginario cinematografico: questo look appariscente si abbinava allo stereotipo della femme fatale svampita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché l’estetica della blonde bombshell è ancora così popolare

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