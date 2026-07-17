Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, questa sera e domani sono in programma diverse partite di calcio trasmesse in diretta su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Sono visibili incontri dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League, oltre ai principali campionati stranieri. La programmazione include partite in diretta televisiva, con orari e canali specifici per ciascun evento.

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiali 2026, Champions League in TV, Europa League, Conference League e Mondiale per club, ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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