Obiettivo ’Estate sicura’ Vigilanza potenziata e più controlli in strada

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ha approvato nuove direttive per aumentare la vigilanza territoriale e intensificare i controlli in strada. Queste misure puntano a prevenire reati predatori e migliorare la sicurezza durante il periodo estivo. La riunione si è svolta sotto la presidenza del prefetto.

Il potenziamento della vigilanza territoriale e la prevenzione dei reati predatori sono al centro delle nuove direttive approvate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito sotto la presidenza del prefetto di Spezia Andrea Cantadori. All’incontro hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine (carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia stradale e polizia locale) insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui il sindaco di Bonassola, Giorgio Bernardin, e l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Giulio Guerri. Tra gli esiti principali della seduta spicca l’approvazione del progetto ‘Spiagge Sicure – 2026’, proposto dall’amministrazione comunale bonassolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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