Una donna è stata trovata nel centro città con scarpe comode, mentre percorreva circa 10.000 passi al giorno, anche con temperature di 40 gradi. La sua attività si è svolta sia in ambiente urbano che durante una vacanza, secondo quanto riferito. Le statistiche indicano che questa quantità di passi quotidiani contribuisce a mantenere la salute. Non sono stati segnalati incidenti o problemi legati alla camminata.

Camminare fa bene e dobbiamo cogliere ogni occasione per farlo, non solo quando siamo in città, ma anche in vacanza. Secondo le statistiche dobbiamo fare 10mila passi al giorno per rimanere in salute. Per raggiungere questo obiettivo facilmente le scarpe fanno la differenza, perché devono essere comode, adattarsi a qualsiasi terreno e avere anche un stile che renda il nostro outfit cool in ogni momento, anche in vacanza. Che rimaniate in città o siate pronti a mettere le ultime cose in valigia è arrivato il momento di trovare il paio di scarpe (ma anche più di uno) con cui macinare chilometri questa estate. Tra sandali, ballerine e scarpe con il tacco (sì, anche quelle possono essere comode), abbiamo scovato il modello che ti aspetta e che una volta indossato non toglierai più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Obiettivo: 10mila passi al giorno (anche con 40 gradi). Le scarpe più comode per macinare chilometri in città e in vacanza

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100 MILA PASSI IN UN GIORNO SOLO - La sfida più DIFFICILE della mia Vita

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