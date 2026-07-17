Oasis Resort è il thriller dell’estate su Netflix | The White Lotus in versione Gen Z quando il paradiso diventa incubo

Su Netflix è arrivato Oasis Resort, un thriller che riprende lo stile di The White Lotus, ma con un tocco più giovane. La serie mostra un resort di lusso che si trasforma in un ambiente opprimente, dove i protagonisti si trovano imprigionati in un luogo che dovrebbe essere il massimo del comfort. La narrazione evidenzia come la vacanza perfetta possa nascondere un lato oscuro, fatto di segreti e tensioni.

Oasis Resort e il lato oscuro della vacanza perfetta: che cosa resta quando il lusso diventa una prigione? Pensateci bene: cosa si nasconde davvero dietro la promessa di una vacanza da sogno? Quella sensazione di invulnerabilità, sicurezza, perfezione estetica. E se tutto fosse solo una fragile facciata pronta a sgretolarsi? “Oasis Resort”, la nuova serie Netflix disponibile dal 19 giugno, ci sfida a guardare oltre il luccichio. Ma dove porta veramente questa storia che comincia come un sogno e si trasforma in incubo? La risposta è tutt’altro che ovvia. Lusso e sospetto: quando il paradiso si chiude a chiave. Il resort Oasis è una specie di miraggio: lussuoso, inaccessibile, popolato dalle famiglie più potenti di Spagna. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oasis Resort, il thriller Netflix trasforma il paradiso in una trappola: sarà la serie dellestate

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oasis Resort, la recensione: su Netflix arriva un thriller estivo che mescola mistero, privilegi e segreti

Leggi anche: Hostage Radio stasera su Rai 4: trama del thriller dove una diretta diventa un incubo

Temi più discussi: Oasis Resort 2 ci sarà? Il successo su Netflix apre le porte a una seconda stagione, ecco cosa devi sapere; Oasis a Roma nel 2027, Liam: Due date sono abbastanza; Oasis Resort 2, ecco tutto quello che devi sapere sul ritorno della serie Netflix | Data di uscita, trama e tanto altro; Le novità su Netflix stanno facendo impazzire gli abbonati.

Buongiorno twitterini alle 5.30 un nubifragio si è abbattuto su Milano rinfrescando un po' .buona giornata e buon venerdì a tutti x.com

Oasis Resort 2 ci sarà? Il successo su Netflix apre le porte a una seconda stagione, ecco cosa devi sapereLa serie thriller Oasis Resort su Netflix ci ha regalato un nuovo mistero estivo perfetto per il binge watching: Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo, ma ecco quali sono gli scenari possibili. comingsoon.it

Oasis Resort, trama e cast della serie tv NetflixDal 19 giugno 2026 è disponibile su Netflix Oasis Resort, nuova serie spagnola che mescola thriller, teen drama e mistery in un resort di lusso alle Isole Canarie, e che è visibile anche su Sky Glass, ... tg24.sky.it