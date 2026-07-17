Google ha sviluppato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per trasformare documenti, video e appunti in materiali didattici come lezioni e attività. La tecnologia viene utilizzata anche nel lavoro quotidiano degli insegnanti, non solo per ricerche o supporto alla scrittura, ma come strumento di aiuto nella progettazione didattica. È previsto un corso pratico per l’utilizzo di questa piattaforma.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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NotebookLM: l'IA Gratis di Google Che il 90% Non Usa o non sa come farlo

Temi più discussi: NotebookLM, l'Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico; Potenziare le competenze nell'applicazione dell'intelligenza artificiale per i funzionari e i dipendenti del comune di Dong Thuan.; Valutare con l'intelligenza artificiale? Allontaniamoci dal prodotto finale. Quali decisioni hai preso lungo il percorso? Dove ti sei bloccato? È lì che risiede l'apprendimento. Il podcast; Smettere di pensare, il vero pericolo dell’Intelligenza Artificiale secondo Gennaro (Uil).

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