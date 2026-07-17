Nomina in Aquapur Fratelli d’Italia torna all’attacco

A due settimane dall’insediamento di un nuovo consigliere in Aquapur, il partito Fratelli d’Italia di Capannori ha chiesto ulteriori chiarimenti all’amministrazione comunale. La richiesta riguarda la nomina avvenuta nel consiglio di amministrazione dell’azienda. La posizione politica ha ripreso a sollevare dubbi e domande sulla procedura e sui criteri adottati. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle eventuali conseguenze di questa richiesta.

A due settimane dall’insediamento di Mimmo Abd El Aziz nel consiglio di amministrazione di Aquapur, Fratelli d’Italia della sezione di Capannori torna a intervenire sulla vicenda, chiedendo ulteriori chiarimenti all’amministrazione comunale. Il gruppo consiliare aveva sollevato il tema con un comunicato diffuso alla stampa alla fine di giugno, nel quale aveva chiesto quali fossero le competenze che avevano portato alla nomina di Abd El Aziz nel CdA della società. Una designazione che, come sottolinea FdI, è arrivata poco tempo dopo la sua nomina a segretario comunale del Partito Democratico. "Nel nostro comunicato di fine giugno – si legge nella nota di Fratelli d’Italia Capannori – ci siamo chiesti quali fossero le competenze che hanno portato a questa nomina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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