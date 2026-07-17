Nikkei Salmon con maionese all’Ají Amarillo

Notizia in breve

Per preparare quattro hand roll, si utilizzano quattro fogli di nori tagliati a metà, 250 grammi di riso per sushi cotto con 300 ml di acqua, e condito con tre cucchiai di aceto di riso, un cucchiaio di zucchero e uno di sale. Il ripieno comprende 200 grammi di salmone e un avocado, con una spolverata di semi di sesamo. La maionese all’Ají Amarillo viene servita come accompagnamento, insieme alla salsa di soia.