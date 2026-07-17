Nikkei Salmon con maionese all’Ají Amarillo

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per preparare quattro hand roll, si utilizzano quattro fogli di nori tagliati a metà, 250 grammi di riso per sushi cotto con 300 ml di acqua, e condito con tre cucchiai di aceto di riso, un cucchiaio di zucchero e uno di sale. Il ripieno comprende 200 grammi di salmone e un avocado, con una spolverata di semi di sesamo. La maionese all’Ají Amarillo viene servita come accompagnamento, insieme alla salsa di soia.

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Ingredienti per 4 hand rolls: 4 fogli di nori, tagliati a metà; 250 g di riso per sushi; 300 ml di acqua; 3 cucchiai di aceto di riso; 1 cucchiaio di zucchero; 1 di sale; 200 g di salmone; 1 avocado; 1 cucchiaino di semi di sesamo; salsa di soia. Lavare il riso diverse volte finché l’acqua non sarà limpida. Cuocerlo; lasciarlo riposare 10’. In una ciotola mescolare aceto di riso, zucchero, sale. Aggiungerlo al riso tiepido. Mescolare senza rompere i chicchi. Unire la maionese, la pasta di ají amarillo, il succo di lime e il sale. Tagliare il salmone a strisce e affettare l’avocado. Tenere tutto pronto prima di aprire il nori; l’hand roll deve essere assemblato rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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