Nikkei Salmon con maionese all’Ají Amarillo
Per preparare quattro hand roll, si utilizzano quattro fogli di nori tagliati a metà, 250 grammi di riso per sushi cotto con 300 ml di acqua, e condito con tre cucchiai di aceto di riso, un cucchiaio di zucchero e uno di sale. Il ripieno comprende 200 grammi di salmone e un avocado, con una spolverata di semi di sesamo. La maionese all’Ají Amarillo viene servita come accompagnamento, insieme alla salsa di soia.
Ingredienti per 4 hand rolls: 4 fogli di nori, tagliati a metà; 250 g di riso per sushi; 300 ml di acqua; 3 cucchiai di aceto di riso; 1 cucchiaio di zucchero; 1 di sale; 200 g di salmone; 1 avocado; 1 cucchiaino di semi di sesamo; salsa di soia. Lavare il riso diverse volte finché l’acqua non sarà limpida. Cuocerlo; lasciarlo riposare 10’. In una ciotola mescolare aceto di riso, zucchero, sale. Aggiungerlo al riso tiepido. Mescolare senza rompere i chicchi. Unire la maionese, la pasta di ají amarillo, il succo di lime e il sale. Tagliare il salmone a strisce e affettare l’avocado. Tenere tutto pronto prima di aprire il nori; l’hand roll deve essere assemblato rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
The Bear 5 è una splendida maionese impazzitaLa quinta e ultima stagione di The Bear inizia con un forte nubifragio su Chicago.
Leggi anche: Un altro pasticcio sulle accise fa impazzire la maionese delle destre