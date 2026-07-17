napoli piazza garibaldi due arresti durante i controlli della polfer

Durante i controlli della Polizia di Stato a Napoli, in Piazza Garibaldi, sono state arrestate due persone. L’operazione, denominata “Stazioni Sicure”, ha coinvolto l’area della stazione, con verifiche sul territorio. I due soggetti sono stati fermati e portati in questura. I controlli proseguono nell’area per garantire sicurezza pubblica.

Napoli, operazione “Stazioni Sicure” a Piazza Garibaldi: due persone arrestate dalla Polizia di Stato. Proseguono i controlli nell’area della stazione. Continuano i servizi straordinari di presidio e controllo del territorio nell’ambito del piano “Stazioni Sicure” a Piazza Garibaldi. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, entrambe con precedenti di polizia. La prima è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la seconda di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A darne notizia la Questura di Napoli. Sorpreso durante una cessione di droga. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati nei controlli nell’area di Piazza Garibaldi, hanno notato un uomo mentre cedeva qualcosa a un’altra persona in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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