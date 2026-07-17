La Moto Guzzi V7 Sport, la versione più evoluta di sempre, mantiene il motore bicilindrico trasversale di 853 cc, il cardano e lo stile classico. Tuttavia, integra anche una forcella rovesciata, doppio disco anteriore Brembo, piattaforma inerziale, ABS e controllo di trazione cornering. Inoltre, è dotata di ride-by-wire, tre modalità di guida e cruise control.

La Sport è la V7 più evoluta di sempre; conserva il fascino del bicilindrico trasversale di 853 cc, del cardano e della linea classica, ma aggiunge forcella rovesciata, doppio disco anteriore Brembo, piattaforma inerziale, Abs e controllo di trazione cornering, ride-by-wire, tre riding mode e cruise control. Più precisa e sicura tra le curve, resta una roadster facile e godibile ogni giorno. Disponibile anche nel nuovo Rosso Monza, costa 11.050 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto Guzzi V7 Sport, come va la bicilindrica nata nel passato che accelera nel presente

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