Monteforte sospeso il mini-voto di agosto | congelata sentenza Tar
Il Consiglio di Stato ha sospeso il “mini-voto” di agosto a Monteforte Irpini, congelando temporaneamente la sentenza del Tar. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta cautelare presentata dal sindaco in carica. La sospensione riguarda l'iter elettorale e si basa su motivazioni legali legate alla procedura. La decisione non chiarisce le ragioni specifiche della richiesta, limitandosi a bloccare l’efficacia della sentenza precedente fino a ulteriori valutazioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto ll Consiglio di Stato ha accolto la richiesta cautelare presentata da Fabio Siricio, attuale sindaco di Monteforte Irpini. sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR Campania che aveva deciso la controversia sulle elezioni comunali di Monteforte Irpino. L’ordinanza, adottata dalla Quinta Sezione nella camera di consiglio del 16 luglio 2026, stabilisce che la situazione rimanga invariata fino alla decisione di merito, già fissata per il prossimo 22 ottobre. In altre parole vengono sospese le elezioni dell’11 agosto nelle de sezioni elettorali contestate. Nelle motivazioni, i giudici amministrativi evidenziano come sia emersa l’esigenza di «mantenere re adhuc integra la questione sino alla definizione nel merito della controversia», disponendo quindi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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