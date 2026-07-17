Monteforte sospeso il mini-voto di agosto | congelata sentenza Tar

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha sospeso il “mini-voto” di agosto a Monteforte Irpini, congelando temporaneamente la sentenza del Tar. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta cautelare presentata dal sindaco in carica. La sospensione riguarda l'iter elettorale e si basa su motivazioni legali legate alla procedura. La decisione non chiarisce le ragioni specifiche della richiesta, limitandosi a bloccare l’efficacia della sentenza precedente fino a ulteriori valutazioni.