Modena 45enne ucciso a coltellate | sotto torchio la compagna

Una donna è sotto interrogatorio per l’omicidio di un uomo di 45 anni avvenuto questa mattina in via Tignale del Garda a Modena. L’allarme è stato dato alle 7, quando il corpo dell’uomo è stato trovato a terra tra le scale dell’edificio. La vittima, di nazionalità italiana e senza documenti, è stata trovata con ferite da taglio. La donna, compagna della vittima, è stata portata in questura per essere ascoltata.

Una donna, la compagna della vittima, è attualmente sotto interrogatorio per l’omicidio di questa mattina presto in via Tignale del Garda 72 a Modena L’allarme è scattato intorno alle 7 quando l’uomo, italiano 45enne e senza documenti al momento del ritrovamento, è stato ritrovato riverso a terra tra le scale del civico 72. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai militari del Nucleo Investigativo e alla Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi di rito. Secondo le primissime informazioni trapelate sembrava ci potesse essere una storia legata allo scambio di droga, ma pare invece che all’origine dell’omicidio ci sia un aspro litigio tra l’uomo ritrovato morto e la donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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