Un uomo di 60 anni, sposato, è stato osservato mentre guardava con insistenza donne in abiti succinti. La lettrice descrive questa scena come immorale e si dice a disagio. La conversazione si inserisce in un dibattito più ampio su relazioni clandestine, foto osé condivise online e relazioni aperte, temi affrontati in una precedente discussione.

La settimana scorsa abbiamo parlato di relazioni sotterranee, foto spinte via web e di un lui con una relazione “aperta” che la protagonista della lettera non riesce a lasciare andare. Insomma, un classico “Malessere” con i fiocchi. Potete rileggere la lettera qui. Qui sotto trovate alcuni dei vostri commenti, mentre nella nuova puntata del podcast Segreti, c’è tutto ciò che risponde alla domanda: «Perché si finisce agganciate al malessere di turno che prende e nulla dà?» «Tutto il disagio dei tempi attuali in poche righe». «La vita è troppo breve per accontentarsi delle briciole di una storia a metà! L’amore, poi, deve essere un piacere, non un tormento!». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mio padre sessantenne sposato lancia un'occhiatina a tutte le donne in abiti succinti. Qual è il confine tra normalità e perversione? Io ci sto male, lo trovo molto immorale». Risponde Elena Di Cioccio

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Leggi anche: «Da quando sono madre mi sento invisibile e scontata. Mio marito guarda le altre e non me. Con me è geloso, ma io non posso guardare il suo telefono». Risponde Elena Di Cioccio

«Infilava la maglia sotto la mia maglietta per toccarmi quando ero solo una bambina. Perché devo ancora soffrire per quell'uomo che biologicamente è mio padre». Risponde Elena Di CioccioUna donna ha raccontato di essere stata molestata da suo padre quando era bambina, affermando di dover ancora soffrire per quell’uomo.