Una bambina di dieci anni ha descritto i video che guarda sui social, usando un linguaggio che risultava difficile da comprendere. La conversazione ha evidenziato come i minori siano esposti a contenuti spesso poco chiari per gli adulti, senza un controllo diretto. Le famiglie non sempre riescono a monitorare tutto ciò che i figli vedono online, rendendo necessarie regole e limiti per proteggere i minori da contenuti inappropriati.

Qualche giorno fa ho parlato con una bambina di dieci anni. Mi ha raccontato il contenuto di alcuni video che guarda abitualmente online. Sinceramente ho fatto fatica a capire ciò che mi stava dicendo: parlava un’altra lingua, fatta di parole che appartengono solo a quel mondo. Mi sono chiesta quanto presto gli ambienti digitali entrino nella vita dei bambini e con quali occhi, poi, inizino a leggere la realtà. Proprio in questi giorni la presidente della Commissione europea ha annunciato che da settembre la Commissione presenterà una proposta per rafforzare la tutela dei minori sui social media in Europa. “La questione non è se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minori sui social, non possono fare tutto le famiglie: servono regole

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Multi SubTop surgeon forced into OB, woke Karma System—now hospital begs.

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