Milano pensa già all’albero di Natale

Milano ha avviato la ricerca di sponsor per il Natale 2026, con l’obiettivo di decorare piazze e vie della città con alberi, luminarie e iniziative sociali. La procedura riguarda la concessione di spazi pubblici per installazioni natalizie e attività promozionali legate alle festività. La città sta pianificando di coinvolgere aziende e sponsor privati per finanziare le decorazioni e gli eventi natalizi.

Milano si prepara al Natale 2026 e apre la ricerca di sponsor per trasformare piazze e vie cittadine con alberi, luminarie e iniziative sociali. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico del progetto “Natale degli Alberi 2026”, rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a progettare e realizzare gli allestimenti che accenderanno le prossime festività. L’iniziativa punta a valorizzare il periodo natalizio attraverso proposte sostenibili e di alto valore scenografico, affiancate da iniziative solidali e diffuse sull’intero territorio cittadino, così da rafforzare l’attrattività della città e coinvolgere il maggior numero di quartieri cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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