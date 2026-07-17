Milan Zaniolo non è una prima scelta ma neanche una pista da scartare | la situazione

Da pianetamilan.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando il profilo di un trequartista che possa adattarsi al modulo di Rúben Amorim, il 3-4-2-1. La richiesta è di un giocatore mancino che parta dal centrodestra, si sposti verso il centro e possa calciare con il piede forte. Zaniolo non è considerato una prima scelta, ma non viene escluso completamente dalla rosa delle possibili opzioni. La trattativa resta aperta e non ci sono ancora decisioni definitive.

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La caccia del Milan al trequartista perfetto per il gioco di Rúben Amorim continua a infiammare le pagine di cronaca sportiva. Il tecnico portoghese ha le idee chiarissime per il suo 3-4-2-1: serve un interprete mancino che parta dal centrodestra per poi accentrarsi e calciare sul piede forte. Se il grande sogno di mercato risponde al nome di Phil Foden del Manchester City, come svelato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', i radar di via Aldo Rossi monitorano anche piste più vicine ai confini nazionali, seppur con le dovute cautele. Tra queste c'è Nicolò Zaniolo, attualmente in forza all'Udinese, che però al momento non viene considerato una prima scelta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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