Milan Zaniolo non è una prima scelta ma neanche una pista da scartare | la situazione

Notizia in breve

Il Milan sta valutando il profilo di un trequartista che possa adattarsi al modulo di Rúben Amorim, il 3-4-2-1. La richiesta è di un giocatore mancino che parta dal centrodestra, si sposti verso il centro e possa calciare con il piede forte. Zaniolo non è considerato una prima scelta, ma non viene escluso completamente dalla rosa delle possibili opzioni. La trattativa resta aperta e non ci sono ancora decisioni definitive.