Milan Top News | svolta Modri? i dubbi di Pulisic e il prescelto di Amorim per la difesa

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026, a Casa Milan si sono intensificate le voci sul possibile arrivo di Modri. Pulisic ha espresso dubbi sulla sua permanenza, mentre l’allenatore ha scelto un difensore come obiettivo prioritario. La sessione di mercato estiva si sta muovendo rapidamente con incontri e trattative in corso. Nessuna ufficialità ancora, ma le indiscrezioni si susseguono tra conferme e rumor.