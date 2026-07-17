Milan Top News | svolta Modri? i dubbi di Pulisic e il prescelto di Amorim per la difesa
Venerdì 17 luglio 2026, a Casa Milan si sono intensificate le voci sul possibile arrivo di Modri. Pulisic ha espresso dubbi sulla sua permanenza, mentre l’allenatore ha scelto un difensore come obiettivo prioritario. La sessione di mercato estiva si sta muovendo rapidamente con incontri e trattative in corso. Nessuna ufficialità ancora, ma le indiscrezioni si susseguono tra conferme e rumor.
La mattinata di venerdì 17 luglio 2026 ha letteralmente infiammato le linee di comunicazione di 'Casa Milan'. Con la sessione estiva di calciomercato entrata nella sua fase cruciale, la dirigenza di via Aldo Rossi è attiva su una pluralità di tavoli strategici, equamente divisi tra pesanti operazioni in uscita, rinnovi di leadership e suggestioni internazionali per impreziosire la trequarti del nuovo tecnico Rúben Amorim. Facciamo il punto completo su tutte le grandi novità che stanno ridisegnando il mosaico rossonero con le Top News selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. Estupiñán all'Aston Villa: plusvalenza in arrivo per le casse rossonere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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