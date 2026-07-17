Milan svuota l’armadietto e vola in Premier | 18 milioni

Il calciatore è stato svuotato il suo armadietto nel ritiro e ha lasciato il club. Era stato acquistato circa un anno fa per 17 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Ora, dopo dodici mesi, si trasferisce in Premier League per una cifra di 18 milioni di euro. La società rossonera si muove ancora sul mercato, ma questa volta in uscita.

La società rossonera è sempre molto attiva sul mercato, questa volta in uscita: ecco tutti i dettagli. Il 24 luglio dello scorso anno veniva acquistato dal Milan per 17 milioni di euro più 2 milioni di bonus, ma Pervis Estupinan può salutare la Serie A dopo appena dodici mesi. Il laterale ecuadoriano ha deluso le aspettative e perso nel tempo diversi posizioni nelle gerarchie dell’ormai ex allenatore Max Allegri e adesso appare probabilissima una sua cessione. Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’, l’ Aston Villa avrebbe mostrato nelle ultime ore un forte interesse per il calciatore classe ’88 che è un pupillo di Unai Emery: il Milan chiede circa 20 milioni di euro per liberarlo subito, mentre la compagine inglese ne offre di meno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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