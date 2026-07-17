Il Milan ha investito 75 milioni di euro per acquistare Gonçalo Ramos dal PSG. La società e l’allenatore sperano che il portoghese possa rompere la maledizione dei numeri nove, dopo le difficoltà dei suoi predecessori. Ramos è arrivato con l’obiettivo di segnare gol e portare risultati. Finora, non ci sono ancora dati sui suoi successi, ma l’attesa è alta.

Il Milan punta tutto su Gonçalo Ramos. I 75 milioni spesi per strapparlo al PSG sono indice della fiducia che il club e il nuovo allenatore Ruben Amorim ripongono nelle sue abilità e la speranza è proprio quella che possa trascinare i rossoneri a suon di gol. Come racontato dal Corriere dello Sport, la sua avventura rossonera è iniziata nel migliore dei modi: pur essendo in vacanza, il portoghese ci ha tenuto a passare a Milanello e salutare Amorim, il proprietario Gerry Cardinale e la squadra. Prima della tappa di campo, però, Ramos è passato dallo store di Casa Milan, posando con i nuovi colori e con il suo nuovo numero: il mitico 9. La maledizione del nove è ancora viva?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Gonçalo Ramos spezzerà la maledizione del nove? Le statistiche di chi lo ha preceduto

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