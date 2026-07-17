Milan Gonçalo Ramos spezzerà la maledizione del nove? Le statistiche di chi lo ha preceduto
Il Milan ha investito 75 milioni di euro per acquistare Gonçalo Ramos dal PSG. La società e l’allenatore sperano che il portoghese possa rompere la maledizione dei numeri nove, dopo le difficoltà dei suoi predecessori. Ramos è arrivato con l’obiettivo di segnare gol e portare risultati. Finora, non ci sono ancora dati sui suoi successi, ma l’attesa è alta.
Il Milan punta tutto su Gonçalo Ramos. I 75 milioni spesi per strapparlo al PSG sono indice della fiducia che il club e il nuovo allenatore Ruben Amorim ripongono nelle sue abilità e la speranza è proprio quella che possa trascinare i rossoneri a suon di gol. Come racontato dal Corriere dello Sport, la sua avventura rossonera è iniziata nel migliore dei modi: pur essendo in vacanza, il portoghese ci ha tenuto a passare a Milanello e salutare Amorim, il proprietario Gerry Cardinale e la squadra. Prima della tappa di campo, però, Ramos è passato dallo store di Casa Milan, posando con i nuovi colori e con il suo nuovo numero: il mitico 9. La maledizione del nove è ancora viva?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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