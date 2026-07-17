Il Milan sta rinnovando la gestione con il coinvolgimento di Amorim, considerato un punto di riferimento per il club. La squadra sta adottando nuovi moduli e metodologie di allenamento, ma la vera novità riguarda il modello societario e la gestione del gruppo. Si discute anche di un possibile manager all'inglese, scelta considerata rischiosa. La rivoluzione si sta sviluppando sia sul campo che nella struttura organizzativa del club.

Il nuovo Milan targato Amorim sta prendendo forma a Milanello, ma le novità non riguardano soltanto i moduli o i carichi di lavoro differenti. La vera rivoluzione è a livello societario e di gestione del collettivo. Secondo quanto rivelato da Peppe Di Stefano, noto inviato di SkySport, l'allenatore lusitano si ritroverà a coprire un ruolo più ampio rispetto a quello del tecnico classico. Milan, Di Stefano: "Amorim? Può imparare dagli errori". Amorim, di fatto, sarà l'unica interfaccia del club nel centro sportivo. Una scelta forte da parte della società americana, che porta con sé grandissime opportunità. Intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, Di Stefano ha analizzato questa nuova struttura, sottolineando come nel mondo del calcio del nostro paese abbia sempre protetto l'allenatore con delle figure molto forti in dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano: "Amorim è l'interfaccia del club. Manager all'inglese? Scelta rischiosa"

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