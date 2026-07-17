Meteo weekend nessun picco di 50°C al Sud Italia | titoli sensazionalistici confondono previsioni e realtà

Nel weekend, le previsioni indicano temperature massime superiori ai 40°C in alcune zone del Sud Italia, ma nessuna regione raggiungerà i 50°C come indicato da alcuni media. Le temperature più alte si registreranno nelle aree interne e nelle pianure. Le previsioni ufficiali non prevedono picchi estremi di calore oltre i 40°C, smentendo le notizie sensazionalistiche che avevano annunciato valori più elevati.

Caldo intenso e valori localmente superiori ai 40°C, ma le temperature di 50°C e oltre annunciate da alcuni media non trovano riscontro nelle previsioni meteorologiche. Nelle ultime ore stanno circolando titoli che annunciano per il weekend temperature fino a 50°C, e in alcuni casi addirittura superiori, sulle regioni meridionali italiane. È necessario fare chiarezza: il caldo sarà intenso e localmente eccezionale, ma non risultano previste temperature dell’aria di 50°C al Sud Italia nel fine settimana del 18 e 19 luglio. Le elaborazioni meteorologiche più attendibili e le previsioni ufficiali indicano valori superiori ai 40°C nelle zone interne del Meridione e delle Isole maggiori, con punte generalmente comprese tra 42 e 44°C. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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