Per sabato 18 luglio sono previste nubi sparse sulla regione con temporali che interesseranno le zone di montagna. Le temperature si attestano tra i 25 e i 33 gradi. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di variabilità atmosferica, con possibili rovesci e temporali nelle aree più elevate. La tendenza per domenica 19 luglio indica condizioni simili, con nubi di passaggio e temperature che potrebbero raggiungere i 34 gradi.

Ecco le previsioni per la giornata di sabato 18 luglio e la tendenza per domenica 19 luglio. Sabato nubi di passaggio. Temperature 25°C la minima e 33°C la massima. Vento da Est-Nord-Est con intensità di 17 kmh. Raffiche fino a 32 kmh. Visibilità: buona. nubi di passaggio. Temperature minima di 22 °C e massima di 30 °C. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 12 kmh. Raffiche fino a 26 kmh. Visibilità: buona. Sabato fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Temperature 20°C la minima e 28°C la massima. Vento da Sud con intensità di 7 kmh. Raffiche fino a 27 kmh. Visibilità: buona. Piovaschi alternati e schiarite. Temperature comprese tra 18°C e 26°C. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto per sabato 18 luglio: nubi sparse, temporali in montagna. Temperature fino a 34 gradi

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Meteo Italia | Previsioni di Sabato 11 Luglio 2026 Temporali al Nord e caldo intenso al Sud

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