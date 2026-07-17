Meteo Veneto per sabato 18 luglio | nubi sparse temporali in montagna Temperature fino a 34 gradi

Da corrieredelveneto.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per sabato 18 luglio sono previste nubi sparse sulla regione con temporali che interesseranno le zone di montagna. Le temperature si attestano tra i 25 e i 33 gradi. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di variabilità atmosferica, con possibili rovesci e temporali nelle aree più elevate. La tendenza per domenica 19 luglio indica condizioni simili, con nubi di passaggio e temperature che potrebbero raggiungere i 34 gradi.

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Ecco le previsioni per la giornata di sabato 18 luglio e la tendenza per domenica 19 luglio. Sabato nubi di passaggio. Temperature 25°C la minima e 33°C la massima. Vento da Est-Nord-Est con intensità di 17 kmh. Raffiche fino a 32 kmh. Visibilità: buona. nubi di passaggio. Temperature minima di 22 °C e massima di 30 °C. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 12 kmh. Raffiche fino a 26 kmh. Visibilità: buona. Sabato fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Temperature 20°C la minima e 28°C la massima. Vento da Sud con intensità di 7 kmh. Raffiche fino a 27 kmh. Visibilità: buona. Piovaschi alternati e schiarite. Temperature comprese tra 18°C e 26°C. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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