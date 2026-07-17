Meteo le previsioni in Campania per venerdì 17 luglio 2026

A Avellino il cielo sarà sereno per tutta la giornata di venerdì 17 luglio 2026, senza precipitazioni previste. La temperatura massima si aggirerà intorno ai valori tipici di questa stagione, con il sole che splenderà senza interruzioni. Nessuna nuvola o pioggia segnalata nel bollettino meteo per questa zona, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 17 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4745m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4741m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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