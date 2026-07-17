Messi e il legame con Maradona | Questa vittoria è per lui

L'Argentina si è qualificata per la finale del Mondiale del 2026, che si svolge in Nord America. La squadra di Scaloni affronterà la Spagna di De La Fuente, dopo aver superato le fasi precedenti. La vittoria precedente in Qatar viene ricordata da alcuni giocatori, che hanno dedicato il successo a Maradona. La finale si terrà tra pochi giorni, in una partita molto attesa.

Buenos Aires, 16 luglio 2026 – L'Argentina è ancora una volta in finale Mondiale. Come quattro anni fa in Qatar, Scaloni e i suoi si giocheranno il titolo, questa volta contro la Spagna di De La Fuente. Dopo un girone superato agevolmente sono arrivate le difficoltà per l'Albiceleste: ai sedicesimi di finale, Messi e compagni hanno superato Capo Verde ai supplementari, mentre agli ottavi, contro l'Egitto, fino al 79' si trovavano sotto di due reti, prima di pareggiare con Romero e Messi e strappare il pass per il turno successivo grazie al gol di Enzo Fernandez al 93'. Anche ai quarti non è stata una passeggiata, tanto che la sfida contro la Svizzera è terminata solo ai supplementari ed è servito il lampo di Julian Alvarez per portarsi in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MESSI SI ALLENA CON MARADONA

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