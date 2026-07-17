Martinengo punta sulla sicurezza | sul tavolo 40mila euro per potenziare la videosorveglianza
Sul territorio di Martinengo arriveranno nuovi sistemi di videosorveglianza grazie a un investimento di 40mila euro. La metà della somma, 20mila euro, proviene da un bando regionale, mentre altri 20mila euro sono stati stanziati dal bilancio comunale. L’amministrazione ha deciso di rafforzare la sicurezza urbana con l’installazione di telecamere aggiuntive in diverse zone della città.
Martinengo. Nuovi occhi elettronici in arrivo sul territorio comunale. L’ amministrazione punta sul potenziamento della videosorveglianza con un investimento complessivo da 40mila euro: 20mila euro arrivano da Regione Lombardia attraverso un bando, mentre altri 20mila euro saranno messi a disposizione dal bilancio comunale. Le nuove telecamere saranno installate al parco degli Alpini di via Gramsci e nel parcheggio dei Tigli, in corrispondenza della casetta dell’acqua e del Postamat che verrà attivato a breve da Poste Italiane. A entrare nel merito dell’intervento è il sindaco Pasquale Busetti: “E’ importante aver ottenuto questi fondi da Regione, continueremo su questa strada sia nella ricerca continua di finanziamenti che nell’impegno per la tutela dei cittadini e del territorio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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