È stato emesso un ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un tentativo di furto nella sua attività nel 2021. La vicenda si è svolta nella provincia di Cuneo e la notizia è arrivata in questi minuti.

È stato emesso l’ ordine di carcerazione nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni della provincia di Cuneo condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto alla sua attività, avvenuto il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12:45 dal procuratore di Asti, Biagio Mazzeo. Dopo l’emissione dell’atto da parte della Procura di Asti, si attende ora che Roggero si presenti spontaneamente per costituirsi in carcere e iniziare a scontare la pena diventata definitiva. L’iter giudiziario si è concluso con la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione, che ha lasciato invariata la pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione, già stabilita dalla Corte d’Appello di Torino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero e il carcere, la notizia è arrivata proprio in questi minuti

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Robby Giusti - ROGGERO, CONDANNA DEFINITIVA(15.07.26)

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