Due nuovi giocatori si sono uniti alla rosa dell'Arezzo. La società ha annunciato l'acquisto di Aleandro Manes, centrocampista del 2006 proveniente dall’Imolese, e di Patrick Moreschini, classe 2001, ex Atletico Lodigiani. I due si sono presentati a Dimaro, dove la squadra sta svolgendo la preparazione estiva, e sono stati ufficializzati dal club.

La mediana amaranto si allarga, prende fiato e aggiunge due nomi nuovi alla lista di mister Cristian Bucchi. La S.S. Arezzo ha ufficializzato l’arrivo di Aleandro Manes, centrocampista classe 2006 proveniente dall’Imolese, e di Patrick Moreschini, classe 2001, reduce dall’esperienza con l’Atletico Lodigiani. Manes ha firmato un contratto fino al 2028. Un accordo lungo, di quelli che fanno capire come la società non lo consideri soltanto un giovane da mettere nel mazzo e tirare fuori quando serve. Classe 2006, margini di crescita e la possibilità di lavorare senza l’obbligo di diventare Modri? entro domenica pomeriggio. Che nel calcio moderno è già una forma rara di civiltà. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Manes e Moreschini, due amaranto in più: ora tutti a Dimaro a misurare la febbre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arriva Nunziante, e l’entusiasmo vola: Arezzo, la febbre amaranto è già partitaArezzo ha annunciato l’arrivo di Alessandro Nunziante, portiere classe 2007, in prestito dall’Udinese.

Quaranta attività coinvolte nel progetto. Celebrata la passione per la squadra di Bucchi. "Vetrine Amaranto», entusiasmo e creatività. I vincitori dell’iniziativa di Orgoglio AmarantoQuaranta attività commerciali hanno partecipato all’iniziativa “Vetrine Amaranto” promossa da Orgoglio Amaranto.

Si parla di: Mercato, blitz dell'Arezzo per lo svincolato Sala. Una decina di giocatori in uscita; Arezzo, si vende: Cutulo accelera sulle uscite. Occorre sfoltire subito il gruppo di Bucchi.