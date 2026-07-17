Il rifugio Enpa di Pavia è stato allagato dal maltempo, con circa venti box per cani invasi dall'acqua, costringendo allo svuotamento e all'asciugatura. Il gattile è rimasto completamente allagato, con tutti i gatti trasferiti in aree sicure. L’associazione chiede aiuto con un appello per adozioni rapide di cani e gatti.

Pavia, 17 luglio 2026 – Una ventina di box destinati ai cani sono stati invasi dall'acqua e hanno dovuto essere svuotati e asciugati. Ancora più critica la situazione del gattile, rimasto completamente allagato: tutti i mici sono stati trasferiti in aree sicure per evitare qualsiasi rischio, ma ora viene lanciato l’appello per le adozioni lampo. Il violento temporale che all'alba di oggi ha colpito il territorio pavese ha provocato gravi danni anche al rifugio dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Infiltrazioni e coperture perforate. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi all'interno della struttura, danneggiando le coperture di alcuni edifici e provocando infiltrazioni e allagamenti nei reparti destinati ai cani e ai gatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo, rifugio Enpa allagato. “Danni gravissimi. Chi vuole aiutarci concretamente, adotti un cane o un gatto”

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