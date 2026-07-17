Nella città sono caduti oltre 300 alberi a causa del maltempo, con alcune strade ancora senza luce. I danni alle aree agricole sono stimati in milioni di euro, secondo Coldiretti. La conta dei danni continua, mentre si verificano interruzioni di energia in alcune zone. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o interventi di emergenza.

Danni da milioni di euro per i campi agricoli della provincia. In città, alcune strade sono ancora senza luce e sono caduti più di 300 alberi. È il Comune a dare il quadro della conta dei danni cittadini, prolungando anche nella giornata di oggi il divieto di permanere in parchi e giardini e di svolgere attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature. ’Salvi’, invece, gli eventi alle Caserme Rosse e le finali del playground ai Giardini Margherita. Nel complesso, i pompieri del comando provinciale hanno risposto a 135 chiamate per interventi legati al temporale. Dalle 8 di ieri, sono stati svolti più di 80 interventi. In serata, l’attesa era di circa 300 interventi in coda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, parte la conta dei danni. In città caduti più di trecento alberi. Coldiretti: "Persi milioni di euro"

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